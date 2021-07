Incidente in moto, muore 18enne studente del Maffioli di Castelfranco

CASTELFRANCO - Era rimasto ferito in maniera gravissima lo scorso giovedì 25 giugno mentre stava rincasando alla guida della sua moto 125. Si è spento nella notte Alessandro Barison, 18 anni, residente a Camposampiero in provincia di Padova; frequentava la scuola alberghiera Maffioli di Castelfranco Veneto.



Quella sera stava tornando a casa dal locale gestito dalla famiglia ma all’altezza di via Straelle San Pietro (nella fdoto), ha urtato con la ruota della moto il cordolo in cemento che delimita la ciclabile. Ed è stato sbalzato in avanti per diversi metri. Nonostante indossasse il caso, era rimasto ferito in maniera molto grave a causa di un trauma cranico. Venerdì sera il decesso.