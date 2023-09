Incidente moto contro automobile, morto 31enne

VENEZIA - Una tragica collisione stradale ha scosso la comunità di Mirano nel veneziano, portando alla morte di un giovane motociclista di 31 anni originario di Martellago. L'incidente è avvenuto nelle prime ore di questa mattina, causando la chiamata immediata della Polizia locale e dei sanitari del Suem 118.

Il giovane motociclista, il cui nome non è stato ancora reso pubblico, è entrato in collisione con un'automobile nelle vicinanze di Mirano. La violenza dell'urto ha lasciato poco spazio per gli interventi di soccorso, e i sanitari del Suem 118 che sono arrivati sul posto hanno dovuto constatare il decesso del motociclista all'istante. La notizia di questa tragica perdita ha sconvolto la comunità locale e ha suscitato un profondo cordoglio tra amici e familiari del giovane. Le autorità locali stanno attualmente indagando per determinare le cause esatte dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. La Polizia locale è intervenuta immediatamente per effettuare i rilievi sulla scena dell'incidente e raccogliere tutte le informazioni necessarie per l'inchiesta in corso.