Incidente mortale sulla statale Alemagna: strada chiusa in entrambe le direzioni

BELLUNO - Indicente mortale questa mattina, domenica 17 luglio, lungo la strada statale 51 “Di Alemagna” a Castello Lavazzo, in provincia di Belluno. Un motociclista, per cause ancora in corso di accertamento, è morto dopo aver perso il controllo della propria moto.



Attualmente la strada “Di Alemagna” è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni al km 53,600, a Castello Lavazzo. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i carabinieri e i vigili del fuoco per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.