Incidente mortale sul lavoro: operaio di 58 anni perde la vita

VICENZA - Un grave incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio di 58 anni questa mattina, 5 maggio, intorno alle ore 7, all’interno di uno stabilimentodi Brendola, specializzato nella produzione di cavi elettrici.



Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario mentre stava effettuando operazioni di manutenzione su un’apparecchiatura dell’impianto.



I colleghi sono intervenuti tempestivamente liberandolo e praticando le prime manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del Suem, che hanno proseguito le operazioni di soccorso, ma purtroppo il medico ha dovuto constatare il decesso dell’operaio.



Per accertare le cause e le dinamiche dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spisal, che hanno avviato le indagini del caso. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle misure necessarie per prevenire tragedie simili.