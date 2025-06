Incidente mortale nella notte: perde la vita Davide Santia, giovane calciatore

Tragedia nella notte tra domenica e lunedì lungo la Gardesana Orientale, in località Navene, nel comune di Malcesine (Verona). Un giovane calciatore, Davide Santia, ha perso la vita in un grave incidente stradale.



Il ragazzo, che avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 3 agosto, viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri tre coetanei. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo sarebbe andato a finire contro il guardrail, che ha sfondato l’abitacolo.



L’impatto è stato purtroppo fatale per Davide, che militava in una squadra di prima categoria. Gli altri tre giovani sono stati trasportati in ospedale per accertamenti dal personale del Suem 118, ma sono rimasti illesi. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese.