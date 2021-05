Incidente mortale in moto, venerdì il funerale di Claudio Dal Pont

BELLUNO - Il funerale sarà celebrato venerdì alle 16 alla chiesa di Castion, in provincia di Belluno.



Ultimo saluto per il 30enne Claudio Dal Pont: il centauro ha perso la vita in un tremendo incidente stradale domenica scorsa in comune di Ponte nelle Alpi.



Mentre si trovava alla guida della sua moto, è finito frontalmente contro un’auto, finendo la sua corsa contro una seconda vettura ferma allo stop. Lascia i genitori, la fidanzata, il fratello.