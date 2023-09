Incidente mortale mentre prova una moto da strada

PRAMAGGIORE - Una giornata che doveva essere all'insegna della gioia e della festa si è trasformata in una tragedia per una famiglia di Pramaggiore, in provincia di Venezia. Nella tranquilla via Loredan, poco dopo le 15 di oggi pomeriggio, un terribile incidente ha portato alla perdita di R. R., un uomo di 65 anni. La drammatica vicenda ha avuto inizio dopo una festa di famiglia che si era appena conclusa. R.R. aveva trascorso momenti sereni con amici e parenti. La sua curiosità lo ha spinto a provare una moto da strada che era stata ferma per un po' di tempo. Rivolgendosi al figlio, che si trovava con lui, aveva detto: "Provo questa moto da strada che da un po' è ferma, faccio un giretto e torno subito." Tuttavia, ciò che doveva essere un breve e innocuo giro in moto si è trasformato in un incidente tragico.

Mentre percorreva circa 300 metri da casa, in prossimità di una curva, ha perso il controllo della moto ed è volato dritto, finendo in un fossato e rimbalzando sulla strada di via Loredan. La rapida reazione dei passanti ha permesso di allertare immediatamente il servizio di emergenza 118. I soccorritori, tra cui il personale medico e paramedico proveniente da Portogruaro e Treviso, sono arrivati tempestivamente sul luogo dell'incidente. Anche l'elicottero del Suem, Leone 1, è stato coinvolto nelle operazioni di soccorso. Le autorità locali, compresi i carabinieri di Annone Veneto, hanno chiuso la strada per facilitare le operazioni di soccorso e indagare sulle cause dell'incidente. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, per il malcapitato non c'è stato nulla da fare, ed è stato dichiarato morto sul posto.