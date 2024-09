Incidente mortale a Conselve: auto finisce in un fossato

PADOVA - Grave incidente ieri sera lungo la SP 35, in via Terrassa, a Conselve, nel Padovano. Un'auto, una Toyota Corolla Station Wagon, si è rovesciata finendo in un fossato, provocando la morte del conducente, un uomo di 39 anni di origine moldava residente a Bovolenta. I vigili del fuoco, giunti sul posto da Piove di Sacco con l’autogru, sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo e recuperare il corpo del conducente. Nonostante i tentativi di soccorso, il personale medico del Suem ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo. I carabinieri hanno gestito la viabilità e svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso si sono protratte per circa tre ore.