Incidente in mattinata, cinque i mezzi coinvolti: due feriti

GORIZIA - Incidente, poco dopo le 8, lungo la strada del Vallone, la statale 55, tra Gabria e Devetaki, nel territorio comunale di Savogna d'Isonzo (Gorizia). Per cause al vaglio dei Carabinieri, cinque auto si sono scontrate: due persone sono rimaste ferite in maniera lieve. Sul posto, dopo l'allarme, i Vigili del fuoco di Gorizia che hanno iniziato a mettere in sicurezza lo scenario e, in attesa dell'arrivo del personale sanitario, hanno prestato le prime cure ai due feriti, poi assistiti dai sanitari di due ambulanze provenienti da Gorizia. Gli infermieri della Sores, vista la dinamica importante, avevano inviato sul posto anche l'elisoccorso, poi rientrato. Le due persone sono state trasportate in ospedale a Gorizia per lievi traumi. L'intervento dei pompieri è poi terminato con la mesa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell'area del sinistro. Per il tempo necessario ai soccorsi la strada è stata chiusa al traffico.