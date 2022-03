Incidente lungo il Terraglio, auto si ribalta e finisce la sua corsa nel canale

MOGLIANO VENETO – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con l’autogrù per recuperare un’auto finita in un canale, lungo il Terraglio a Mogliano Veneto. Oggi, domenica 20 marzo, era da poco passato mezzogiorno quanto due auto si sono scontrate ed una è finita capovolta in un ampio fossato. Il conducente della vettura ribaltata è stato soccorso dai sanitari del Suem e quindi condotto in ospedale.



Sul posto i vigili del fuoco che oltre a mettere in sicurezza l’area hanno provveduto a recuperare il veicolo finito nel canale: operazioni non facili che hanno impegnato i pompieri per oltre un’ora e mezza. I carabinieri sono giunti sul luogo del sinistro per i rilievi del caso, volti a comprendere le ragioni dello scontro.