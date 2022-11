Incidente lungo la strada costiera, otto feriti

TRIESTE - Otto le persone coinvolte in un incidente stradale accaduto questo pomeriggio lungo la strada costiera nel territorio del comune di Duino Aurisina. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine si sono scontrate due vetture e cinque persone sono rimaste ferite.

Dopo la chiamata di allarme giunta alla Nue112, gli infermieri della centrale sores hanno inviato immediatamente sul posto tre ambulanze e una automedica, vista la dinamica importante e il numero elevato di persone coinvolte. Cinque persone sono state trasportate in ospedale con le ambulanze in codice verde, tre hanno rifiutato l’ospedalizzazione. Sul posto dei Vigili del fuoco per quanto di competenza. Mentre pomeriggio in via Subida a Cormons un ragazzo minorenne che stava conducendo uno scooter è andato a impattare contro un autobus, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

È successo all’altezza di una trattoria. Immediata alla richiesta di aiuto con più chiamate al Nue112 e immediato l’invio da parte degli infermieri e della centrale Sores dell’elisoccorso e di un’ambulanza proveniente da Cormons. Nell’impatto il minorenne è stato sbalzato per circa 15 metri riportando una lesione alla gamba molto seria e politraumi. È stato trasportato d’urgenza, in volo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando di Gorizia per la messa in sicurezza della sede stradale.