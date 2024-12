Incidente in gita scuola, crolla il balcone della dimora storica

FERRARA - Incidente durante una gita scolastica a Villa Rivani Farolfi a Ro, frazione del Comune di Riva del Po, in provincia di Ferrara. Un balcone della dimora settecentesca è crollato poco dopo che gli studenti della scuola media vi si erano affacciati. I ragazzi hanno fatto appena in tempo a rientrare che il balcone è crollato portando con sé un insegnante e la guida turistica.

I due adulti sono caduti insieme ai calcinacci dopo un volo di cinque metri. Immediati i soccorsi. Gli studenti, tutti illesi, sono stati riportati a scuola mentre l'insegnante e la guida sono stati portati d'urgenza all'ospedale di Cona.

Le cause del cedimento sono in corso di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco di Rovigo e Ferrara, il 118 con due ambulanze e un'automedica e i carabinieri.

A quanto si apprende, l'insegnante e la guida turistica non sarebbero in pericolo di vita. Il balcone ha avuto un cedimento dopo che gli studenti, di scuola media, vi si sono affacciati. Nessuna conseguenza per i ragazzini.