Incidente frontale tra 3 auto, un morto lungo la Statale del Santo

PADOVA - Un uomo di 56 anni è morto in un incidente avvenuto a mezzanotte lungo la Strada regionale 308 nel comune di Cadoneghe (Padova), in cui sono rimaste coinvolte tre automobili; ferite non gravemente altre tre persone.

Il guidatore che ha perso la vita si trovava alla guida di una Dacia Duster che per ragioni in via di accertamento si è scontrata frontalmente con una Range Rover guidata da un 25enne a bordo assieme al padre, di 66 anni. Nella terza auto, una Fiat 500, si trovava una donna di 30 anni. Le condizioni dei feriti sembrano non destare preoccupazione. Le indagini sono state affidate ai carabinieri.