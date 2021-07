Incidente in ferrata, grave una persona

UDINE - Sono in corso due interventi con il.coinvolgimento di diversi soccorritori nella zona di Passo Monte Croce Carnico in comune di Paluzza e nella zona di Malga Chiansaveit in comune di Sauris.

Entrambi gli interventi sono scattati dopo mezzogiorno. Il primo è un incidente grave avvenuto sulla ferrata Senza Confini a Passo Monte Crocee Carnico, ancora in corso, per la caduta di un escursionista che è in gravi condizioni mentre i compagni di salita sono sotto choc.

La pioggia e la nuvolosità stanno creando qualche problema ma sul posto c'è l'elisoccorso regionale mentre al.campo base i soccorritori della stazione di FORNI Avoltri a supporto delle operazioni.

A Sauris stanno intervenendo con l'elicottero della Protezione Civile le squadre di Forni di Sopra per tre escursioniste che sono in difficoltà sopra Malga Chiansaveit per maltempo e pioggia.