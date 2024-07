Incidente in Egitto, muore un cittadino italiano

PADOVA - Un cittadino italiano, Davide Baggio, di 56 anni, residente a Cittadella (Padova), è morto in un incidente stradale avvenuto in Egitto, durante una vacanza con la moglie, Chiara Tombolato, che è rimasta gravemente ferita.

Secondo le prime informazioni riportate dai giornali locali, Baggio stava partecipando a un'escursione a Luxor; la moglie, ricoverata al El Gouna hospital di Hurghada, non sarebbe in pericolo di vita. Originario di Cusinati di Tezze (Vicenza) e trasferitosi a Cittadella dopo il matrimonio, Baggio era responsabile delle risorse umane alla Orv Manufacturing di Grantorto (Padova) ed era noto nell'ambiente sportivo locale, come organizzatore della "Maratonina" di Cittadella. A maggio aveva partecipato all'"Iroman 70.3" di Jesolo (Venezia). I coniugi Baggio erano partiti per l'Egitto giovedì scorso per una vacanza che sarebbe dovuta terminare venerdì prossimo.