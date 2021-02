Incidente della nave a Venezia: patteggiano in cinque, pene lievi

VENEZIA - Si è conclusa con 5 patteggiamenti da parte del comandante e altri 4 membri d'equipaggio - pene comprese tra i due e i 5 mesi - l'inchiesta sull'incidente della Msc Opera, che il 2 giugno 2019 si schiantò nel canale della Giudecca a Venezia contro un battello fluviale, provocando alcuni feriti lievi.



La causa dello sbandamento della nave da crociera, avevano accertato i consulenti della Procura, era stato un guasto ai motori, che nessuno però in plancia riuscì a gestire.



Il totale delle pene per i 5 accusati - spiegano i quotidiani locali - non supera i due anni e due settimane, tutte da convertire in pene pecuniarie.