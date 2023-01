Incidente in cucina, si amputa un dito

TRISTE - Una donna di circa 80 anni di età è stata soccorsa nel pomeriggio di mercoledì dall’equipaggio di un’ambulanza per le ferite riportate a seguito di un infortunio domestico accaduto in abitazione, negli spazi della cucina. È successo nel quartiere di Roiano, a Trieste; la pensionata ha riportato l’accidentale l’amputazione di un dito di una mano. Dopo la chiamata al Nue 112, transitata puntualmente alla centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto un’ambulanza Als il cui equipaggio ha soccorso la donna, poi trasportata all’ospedale di Cattinara per una prima valutazione e la presa in carico.