Incidente con tre feriti, rallentamenti in A4

VICENZA - I vigili del fuoco stanno operando da stamane in autostrada A4 tra gli svincoli di Montebello e Montecchio Maggiore in direzione Venezia per un incidente che ha coinvolto tre auto, di cui una finita rovesciata, un furgone e due mezzi pesanti: nello scontro si registrano tre feriti. Accorsi da Lonigo, i pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un'auto due persone rimaste incastrate, mentre altre due sono venute fuori autonomamente. I due feriti sono stati presi in cura da personale sanitario del Suem, stabilizzati e trasferiti in ambulanza in ospedale come anche la conducente della vettura rovesciata. Altre persone rimaste coinvolte sono state assistite sul posto dai sanitari. Illesi i due autisti, una terza persona a bordo dei mezzi pesanti e il conducente dell'altra auto. Durante i soccorsi il traffico è rimasto bloccato. Sono ora in corso le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.