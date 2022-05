Incidente con tre auto lungo la statale

PORDENONE - Incidente stradale a Pordenone domenica 22 maggio 2022 poco dopo le 15, sulla pontebbana, al km 82 +600.

Per cause in corso di accertamento da parte dei militari dell’Arma, nello scontro sono rimaste coinvolte tre autovetture.



Tutti gli occupanti sono usciti autonomamente. Sul posto i vigili del fuoco che hanno proceduto a mettere in sicurezza lo scenario. Sul posto la polizia locale e il personale sanitario del 118.