Incidente con roulotte al Bivio A57/Passante, code in direzione Milano

VENEZIA - Incidente con tre feriti sulle strade del rientro: è successo alle 16.10 di oggi, sabato 24 agosto, in A4 direzione Milano, al km 375 ovest, nei pressi dell’interconnessione del Passante di Mestre con la A57, in territorio di Pianiga (Venezia). Feriti i tre componenti di una famiglia italiana, tra cui un minore, che viaggiavano a bordo di un’auto con roulotte al traino che, per cause al vaglio della Polizia Stradale, è sbandata autonomamente, finendo contro la barriera di sicurezza laterale e rovesciandosi in carreggiata. Non risultano altri veicoli coinvolti.

Per soccorrere uno dei feriti, in condizioni più serie, è intervenuto l’elicottero del Suem, atterrato in carreggiata e per questo motivo è stato necessario bloccare il traffico, già intenso per il controesodo di agosto, per cui la coda ha raggiunto poco fa i 6 km. Terminata l’assistenza ai feriti, il traffico ha ripreso a scorrere su una corsia: permangono pertanto code in direzione Milano, sul Passante da Martellago-Scorzè e anche in A57, da Mira-Oriago. Rallentamenti anche in direzione opposta, verso Venezia e Trieste, tra gli svincoli A13 e il Bivio A4/A57 Dolo. Sul posto operano, oltre a 118 e Polstrada, anche i vigili del fuoco e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal centro operativo di Mestre, in servizio di assistenza e presegnalazione.