Incidente con due feriti: danneggiato antico clavicembalo

VENEZIA - E' di due persone ferite e di un clavicembalo di grande valore danneggiato il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamane a Mira.

Un furgone si è rovesciato finendo nel canale di scolo a bordo strada. I due occupanti sono rimasti incastrati e feriti. I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Mestre con l'autogru, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto l'autista e il passeggero, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferiti in ospedale.

Danneggiato nell'incidente un clavicembalo di grande valore storico ed economico, che era caricato per essere trasportato presso un laboratorio di restauro nel padovano. Sono in corso le operazioni di recupero del prezioso strumento musicale per poi provvedere a quello del mezzo.