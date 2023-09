Incidente coinvolge un camper, un'auto e due moto

TRIESTE - Sono sette le persone rimaste coinvolte in un incidente stradale che ha coinvolto due moto, un camper e un'auto, verificatosi poco dopo le 10 lungo la carreggiata sud della autostrada A23 (Palmanova-Tarvisio, in Friuli), tra gli svincoli di Gemona e Udine Nord. L'incidente ha causato il formarsi di una fila di inizialmente nove chilometri di autoveicoli.

Secondo una prima ricostruzione, una ruota del camper - con targa straniera - sarebbe esplosa, il conducente non sarebbe riuscito a controllare il mezzo, che è finito contro il guardrail. Un'auto che probabilmente rientrava da una manovra di sorpasso, sarebbe finita addosso al camper fermo nella carreggiata dopo l'urto. Infine, contro l'auto sono finite anche due moto. Dei sette feriti, uno sarebbe in condizioni gravi, si tratterebbe del conducente del camper, trasportato in ospedale a Udine con un elicottero del soccorso sanitario. I motociclisti e le persone che viaggiavano a bordo dell'auto hanno riportato soltanto lievi ferite, medicate sul posto dal personale medico e infermieristico arrivato con i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona e di San Daniele.