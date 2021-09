Incidente coinvolge scuolabus, sta bene unico bimbo a bordo

VENEZIA - Un bus scolastico, con autista e un solo bambino a bordo, è rimasto vittima di un incidente stradale a San Michele al Tagliamento (Venezia).

Secondo una prima ricostruzione, il bus, ormai al termine del suo giro, è stato centrato da un mezzo della nettezza urbane in manovra in uscita da una stradina secondaria. Il bus centrato sul lato anteriore è scivolato dalla sede stradale verso un fosso. L'autista è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per alcune ferite riportate con l'impatto, guaribili in pochi giorni.