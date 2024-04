Incidente choc: suv sfonda il muro della scuola ed entra in una classe dell'asilo nido

Paura e bambini sotto choc dopo che un Suv ha sfondato il muro di una scuola elementare con asilo nido, causando gravi danni ma fortunatamente nessuna vittima. L'incidente, avvenuto a Liverpool in Inghilterra, ha messo in allerta l'intera comunità scolastica e ha richiesto un'immediata risposta delle autorità e dei servizi di emergenza.



Le immagini catturate dalla scena mostrano un'enorme varco nel muro della scuola, con mattoni sparsi sul pavimento e il veicolo all'interno della classe. Un portavoce della scuola ha rivelato che al momento dell’incidente, fortunatamente, la classe dell'asilo nido coinvolta era vuota, evitando così una potenziale tragedia.



Il personale scolastico è stato elogiato per la sua calma e professionalità nell'affrontare la situazione, mentre genitori e accompagnatori hanno collaborato prontamente nell'evacuazione dell'area, consentendo alle autorità di intervenire in sicurezza. La polizia ha confermato che la conducente del Suv è rimasta leggermente ferita nell'incidente e che non ci sono stati altri feriti. Fortunatamente, nessun bambino si trovava nell'area coinvolta.