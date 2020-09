Incidente e chilometri di coda: automobilisti fermi per ore sull'Alemagna

Odissea per gli automobilisti, ieri sera, sulla statale 51 di Alemagna.

Sono infatti rimasti in coda per ore a causa di un incidente, che ha letteralmente paralizzato il traffico.

Una vera e propria odissea per chi aveva scelto la montagna per una gita fuori porta. Ieri sera chi tornava dalle zone di Cortina e Belluno si è imbattuto in un incidente che ha causato disagi terribili per gli automobilisti. Il risultato? Ore fermi in auto.