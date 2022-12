Incidente in casa: giovane ustionato in fin di vita

UDINE - Un giovane di 25 anni è rimasto gravemente ustionato in seguito a un incidente domestico avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 28 dicembre nella propria abitazione di Codroipo (Udine). Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco del locale distaccamento, del Comando provinciale di Udine e delle forze dell'ordine: sul posto stanno operando i Carabinieri della stazione locale. L'uomo ha riportato ustioni estese e profonde su gran parte del corpo. Nell'incidente è rimasta ferita, in maniera lieve, anche una seconda persona la quale ha cercato di aiutare il giovane, poi trasferito in ospedale a Udine, in codice rosso, con la massima urgenza. E' già previsto il trasferimento in un reparto Grandi ustionati del Nordest non appena le condizioni lo consentiranno.