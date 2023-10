Incidente bus, a Mestre stop elettrici in attesa di verifiche

VENEZIA - In attese delle verifiche tecniche sui bus elettrici della società 'La Linea' dopo i due incidenti con un mezzo precipitato da un cavalcavia il 3 ottobre ed uno finito fuori strada contro un pilastro ieri, in servizio entrano mezzi tradizionali. Lo stop agli elettrici de 'La Linea' è stato deciso dal Comune di Venezia.

'La Linea' copriva una serie di tratte per conto del Comune ma con essa, a flotta ferma, subentreranno mezzi tradizionali, affidateli in comodato d'uso, con gli autisti che saranno comunque della società privata. Oggi i servizi saranno così assicurati per un totale, è un giorno festivo, di solo 10 turni. Il fabbisogno, a regime, è di 20 autobus e una parte sarà data dal Comune, altri da Avm-Actv e dalla stessa a La Linea che ne ha una minima parte con motore diesel.

'IL SINDACO RIFERISCA IN CONSIGLIO'

La civica di opposizione in Consiglio comunale a Venezia, 'Tutta la città insieme', invita il sindaco Luigi Brugnaro a riferire ul nuovo incidente ad un bus de 'La Linea' avvenuto ieri a Mestre. "Dopo il nuovo incidente in via Carducci che vede protagonista ancora una volta un autobus elettrico di ultima generazione della società La Linea - dice Giovanni Andrea Martini -, il sindaco deve rompere quel silenzio assordante che ha fatto seguito alla tragedia del Cavalcavia. Occorre che venga in Consiglio comunale per riferire su quello che è accaduto e su quello che sta accadendo. Troppa opacità. Troppa opacità relativamente ai mezzi, ai loro percorsi, alla loro sicurezza".

"Troppo silenzio dopo che un dirigente e un dipendente dell'ufficio Mobilità sono finiti nel registro degli indagati - rileva Martini -. A questo silenzio si sovrappone l'insistere di voci di autobus con problemi tecnici che non hanno avuto collaudi adeguati, di costi sostenuti di molto superiori a quelli di mercato, e via dicendo" "Per questo - conclude -, per fugare dubbi che si autoalimentano col passare del tempo, per il ruolo che riveste e per la gravità di quanto sta accadendo occorre che il sindaco venga a fare chiarezza in Consiglio Comunale".