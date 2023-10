Incidente bus a Mestre, indaga la Procura

VENEZIA - La Procura della Repubblica di Venezia ha aperto un fascicolo sull'incidente stradale che ha visto, ieri sera, un bus della società 'La Linea' uscire di strada e finire contro un pilastro di un palazzo a Mestre. Le indagini, così come per il mezzo gemello precipitato da un cavalcavia il 3 ottobre, sono affidate alla Polizia locale. All'ANSA viene riferito che l'Amministrazione comunale ha avviato un'inchiesta amministrativa sui mezzi elettrici da oggi fermi. I bus coprono delle tratte viarie date in gestione, dallo stesso Comune, alla società privata proprietaria dei mezzi. I rilievi fatti nella notte hanno permesso di accertare che non ci sono problemi di staticità per il palazzo. Il pilastro centrato dal bus è stato solo scalfito facendo cadere alcune grandi piastre di marmo del rivestimento. La viabilità è regolare.



Dimessi o in fase di dimissione i feriti dell'incidente. Lo rende noto la Ulss 3 'Serenissima'. Al Pronto soccorso di Mestre resta in osservazione, per accertamenti, l'autista dell'autobus, una persona sessantenne. Sono stati tutti dimessi, con prognosi varie, la più seria di 30 giorni, gli altri otto feriti: sono uomini e donne di età che varia dai 19 ai 42 anni, a cui si aggiunge una ragazzina di 12 anni. Dimesse anche le due donne che sono state medicate e assistite al Pronto soccorso di Mirano, 24 e 40 anni, e anche qui la prognosi più seria è di 30 giorni.



La società 'La Linea' assicura che non sono emerse né constatate "problematiche di natura tecnica sul mezzo peraltro di recentissima produzione". In una nota 'La Linea' riferisce che ha attivato le procedure interne per tutti i controlli del caso attribuendo l'incidente "come appare dalle prime dichiarazioni ad un malore del conducente". "Siamo molto dispiaciuti fa sapere l'azienda - che alcuni passeggeri, oltre allo stesso conducente, abbiano patito contusioni o lesioni e sarà naturalmente aperta la pratica con la compagnia assicurativa". "Per quanto attiene la comunicazione di sospensione temporanea del servizio, dei bus elettrici, da parte del Comune di Venezia per effettuare verifiche - conclude 'La Linea' -, ne auspichiamo la pronta ripresa non essendo emerse, né constatate, problematiche di natura tecnica sul mezzo peraltro di recentissima produzione".