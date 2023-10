Incidente bus di Mestre, Cgil: "Estenuanti condizioni di lavoro autisti"

VENEZIA - "Evidentemente c'è qualcosa che non va nei carichi di lavoro e nei riposi". Li dichiara Giuliano Frate, della Filt Cgil di Venezia, commentando l'incidente di sabato sera di un autobus della società La Linea, schiantatosi contro un pilone in via Carducci a Mestre. Frate denuncia le condizioni degli autisti, "costretti a turni estenuanti per stipendi bassi. Se la situazione è problematica anche in Actv, per i dipendenti de La Linea è peggio e il loro benessere psicofisico è ancora più a rischio".

"In Actv - prosegue - i turni spezzati sul servizio urbano sono il 22% del totale, sull'extraurbano nord il 38%, a sud il 48%. I 'nastri' lavorativi sono di 10 ore nell'urbano, 12 nell'extraurbano. Poi ci chiediamo perché non si trovino autisti? I dipendenti stanno fuori 10-12 ore, ma ne vengono pagate 7. Le soste sono pochissime, mi risulta che alla Linea non abbiano nemmeno le soste per il pranzo. Tutto ciò - conclude Frate - compromette la loro salute e aumenta il rischio di incidenti".