Incidente in autostrada, cinque persone fuoristrada con l'auto: tre sono minori

GORIZIA - Violento incidente stradale stamattina, mercoledì maattina, lungo l’A4 tra Villesse e Palmanova, poco prima del casello di Palmanova, in direzione Venezia. Cinque persone, tra cui tre minori, sono state soccorse. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, la persona che conduceva una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita fuori strada in un fossato. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (SORES). Gli infermieri della SORES hanno prontamente inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’elisoccorso. Anche i Vigili del Fuoco sono stati attivati per quanto di competenza e hanno fornito il loro supporto durante le operazioni di soccorso. Tutte le persone coinvolte nell’incidente sono riuscite a uscire autonomamente dalla vettura; nessuna di loro avrebbe riportato lesioni di particolare gravità. Sono tutti coscienti e l’abitacolo della vettura è rimasto integro.