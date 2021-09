Incidente in autostrada, camion perde il carico sulla carreggiata

PORTOGRUARO - Incidente lungo l’autostrada A4 questa notte: camionista perde il controllo del suo tuir, il carico finisce sulla carreggiata,.

L’episodio è accaduto poco prima delle 4 di oggi, giovedì, tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. L’autista è rimasto ferito.



Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di Portogruaro, Latisana e Udine con l'autogru. Hanno messo in sicurezza il mezzo pesante adagiato su new jersey, che delimita la carreggiata ed estratto dalla cabina del camion l’autista rimasto incastrato.

Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzato e trasferito in ospedale a Portogruaro. Durante e operazioni di soccorso l’autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per recuperare il carico di carne del camion frigo disperso sulla dell’altro senso di marcia.

Presenti in loco anche gli agenti della polstrada e gli ausiliari della concessionaria autostradale.