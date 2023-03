Incidente allo storico tram, condannati due conducenti

TRIESTE - La Corte d'Appello di Trieste, presieduta da Igor Maria Rifiorati, ha condannato S.S. e F.Z., conducenti delle due vetture dello storico tram di Trieste che si scontrarono nel 2016, rispettivamente a sei e a otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione. Quell'incidente determinò l'interruzione della linea, non ancora riattivata, e causò 8 feriti non gravi tra i passeggeri. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo oggi in edicola precisando che la Procura aveva chiesto per entrambi la condanna a otto mesi. In primo grado, invece, S.S. era stato condannato a otto mesi, F.Z. era stato invece assolto. A Zetto sono stati contestati il passaggio col rosso, l'immissione di una quarta vettura in linea e un eccesso di velocità, a S.S. solo il passaggio col rosso. Inizialmente entrambi erano accusati di disastro colposo, poi derubricato in pericolo di disastro colposo. I risarcimenti saranno quantificati in sede civile.