Incidente all'alba: auto finisce nel canale, ferito il conducente

CEGGIA - Un incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 19 marzo, poco prima delle 6:30, a Ceggia (Venezia), lungo la Strada Statale 14, in Via Rivazancana di Sotto. Lo scontro, che ha coinvolto un furgone e un'auto, ha visto quest'ultima terminare la sua corsa nel canale di scolo adiacente alla carreggiata. Il conducente dell'automobile, un uomo, è rimasto ferito.



La squadra dei Vigili del Fuoco proveniente da San Donà di Piave è intervenuta tempestivamente per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e per estrarre il conducente dall'abitacolo. Successivamente, il personale del Suem (Servizio Urgenza ed Emergenza Medica) ha prestato le prime cure al ferito, provvedendo al suo trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.



L'incidente ha provocato disagi al traffico nella zona, ma la situazione è stata gestita con rapidità ed efficienza, consentendo un rapido ripristino della viabilità. Le cause che hanno portato allo scontro sono ora al vaglio delle autorità competenti.