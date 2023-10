Incidente aereo al Lido di Venezia: atterraggio di emergenza per un ultraleggero

VENEZIA - Un velivolo è precipitato oggi, mercoledì 4 ottobre, sull'isola del Lido di Venezia, esattamente sulla spiaggia di San Nicoletto, nelle vicinanze dell'aeroporto. L'incidente è avvenuto intorno alle 14:40, scatenando immediatamente un'allerta ai numeri di emergenza: lo segnala oggi il Gazzettino.

Immediatamente mobilitati i vigili del fuoco, i soccorritori del SUEM e le forze dell'ordine. La situazione è attualmente in fase di valutazione.

AGGIORNAMENTO

Si sarebbe trattato di un atterraggio di emergenza sull'isola del Lido. L'aereo, un ultraleggero, sarebbe atterrato sulla spiaggia di San Nicoletto appunto con a bordo cinque persone, di cui tre rimaste ferite: tutte sono uscite autonomamente dal mezzo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento del Lido che hanno messo in sicurezza il veicolo. I passeggeri sono stati presi in carico dal personale sanitario del Suem e tre di loro sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti.