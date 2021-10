Incidente in A4, un morto e una donna ferita

VICENZA - Una persona è morta ed un'altra è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto stasera, dopo le 22, sull'autostrada A4 nei pressi dello svincolo di Vicenza Ovest in direzione Venezia. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto, che ha coinvolto solo un piccolo veicolo commerciale.



I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto dal veicolo una donna, presa in cura dai sanitari del Suem, stabilizzata e trasferita in codice rosso ospedale. La persona deceduta è stata sbalzata fuori dall'auto e probabilmente colpita da altri veicoli che sopraggiungevano sull'autostrada.

Sul posto hanno operato la polstrada e il personale ausiliario di autostrada.