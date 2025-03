Incidente in A4 tra tre mezzi: code fino a sette chilometri

PORTOGRUARO – Violento incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 marzo, lungo l’A4, al km 444, in territorio di Portogruaro. Poco dopo le 16, un autocarro, una roulotte e un veicolo leggero si sono scontrati in direzione Venezia, causando la chiusura del tratto tra il Nodo di Portogruaro e San Stino di Livenza. Sul posto Polstrada, 118, Vigili del Fuoco da San Donà/Portogruaro e Motta.



Non si segnalano feriti, ma l’impatto ha provocato forti disagi al traffico. Per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, i veicoli provenienti da Udine/Trieste vengono deviati all’uscita di Portogruaro, con indicazione di utilizzare il bypass A28/A27 per chi è diretto a Venezia. Chiuso anche l’ingresso a Portogruaro per chi dalla A28 deve immettersi in A4 direzione Venezia.

Al momento dell’incidente erano già segnalati rallentamenti per traffico intenso. Alle 16.30, le code hanno raggiunto i 7 km nel tratto interessato.



AGGIORNAMENTO

Autostrade Alto Adriatico informa che alle 18,20 è stato riaperto il tratto autostradale della A4 Portogruaro - San Stino nel quale precedentemente si era verificato un incidente che ha visto coinvolti tre mezzi.

Si sono quindi concluse le operazioni di rimozione dei mezzi e bonifica di sede stradale. Le code tra Latisana e Portogruaro per chi proviene da Udine/Trieste sono in fase di riassorbimento.