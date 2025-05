Incidente in A4 a Soave: tamponamento tra tre camion, un ferito grave

VERONA - Mattinata difficile ieri, 6 maggio, sull’autostrada A4 in direzione Milano, nei pressi dello svincolo di Soave, dove si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre mezzi pesanti. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30.



L’impatto è stato violento, con una cabina di un camion completamente schiacciata. Uno degli autisti è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Caldiero, supportati da un’autogrù proveniente da Verona, per liberarlo.

Il bilancio conta due feriti, di cui uno in condizioni gravi, trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Borgo Trento. L’altro conducente è stato portato in ambulanza per accertamenti.



Nonostante la gravità dell’incidente, il tratto autostradale non è stato chiuso, ma il traffico ha subito forti rallentamenti per diverse ore. Sul posto hanno operato la polizia stradale e gli ausiliari della viabilità per garantire la sicurezza e gestire la circolazione.