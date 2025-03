Incidente in A4: scontro tra due camion e un’auto con roulotte, muore un cane

PORTOGRUARO - Caos e traffico bloccato lungo l’autostrada A4, dove ieri pomeriggio, intorno alle 15:45, un tamponamento ha coinvolto due mezzi pesanti e un’auto con roulotte. L’incidente è avvenuto nel tratto tra l’allacciamento con l’A28 e lo svincolo di San Stino di Livenza, in direzione Milano. Due persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave, ma l’impatto è stato fatale per un cane che si trovava all’interno della roulotte, custodito in una gabbia.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Portogruaro, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti, e il personale sanitario del Suem 118, che ha soccorso i feriti prima del trasporto in ospedale. Presenti anche gli agenti della polizia stradale, impegnati nella gestione del traffico, e il personale di Autostrade Alto Adriatico, che ha coordinato le operazioni di ripristino.



Per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi, il tratto autostradale è stato chiuso temporaneamente. Le operazioni di sgombero e la gestione della viabilità sono durate circa due ore, prima del ritorno alla normalità.

