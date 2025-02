Incidente in A4: schianto tra tre camion

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Un incidente è avvenuto verso le 13.00 di oggi, giovedì 6 febbraio, nel tratto tra San Stino di Livenza e il Nodo di Portogruaro al chilometro 443+400 (all'altezza del comune di Portogruaro) in direzione Trieste. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti. Una persona risulta ferita, incastrata nel mezzo. Sul posto vigili del fuoco, 118, polizia stradale e personale di Autostrade Alto Adriatico. Per consentire le operazioni di soccorso ed evitare ulteriori code il personale della Concessionaria sta indirizzando il traffico all'uscita del casello di San Stino per chi proviene da Venezia e ha chiuso l'ingresso allo stesso casello per chi è diretto verso la direttrice Trieste.

AGGIORNAMENTO. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Motta di Livenza e Portogruaro, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un autista rimasto incastrato nella cabina di guida.

L’autista rimasto leggermente ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferito in ospedale. Illesi gli altri autisti. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada Alto Adriatico.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 14:30.