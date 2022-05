Incidente in A4, coinvolta anche un'ambulanza

UDINE - Incidente in autostrada, coinvolta anche un'ambulanza. Erano da poco passate le 7 di questa mattina, 24 maggio 2022, quando la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana è stata chiamata ad intervenire per un incidente stradale al KM 478 dell’autostrada A4 in direzione Trieste nel comune di Muzzana di Turgnano (UD).



Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato un ambulanza che aveva tamponato un mezzo pesante.



All’interno del mezzo sanitario una persona era rimasta incastrata tra le lamiere del mezzo quindi i Vigili del fuoco, in collaborazione con il personale sanitario, hanno estricato la ferita tagliando le lamiere del veicolo con le cesoie idrauliche.



Una volta estratta dal mezzo la persona è stata elitrasportata all’ospedale. Da accertare le cause del sinistro che ha provocato il ferimento di due persone.



Durante le operazioni di soccorso l’autostrada è rimasta aperta ed è stata chiusa in entrambe le direzioni esclusivamente per alcuni minuti, tempo necessario per permettere all’elicottero di atterrare sulla sede stradale caricare la ferita e ripartire.

Il lavoro dei Vigili del fuoco si è concluso con la completa messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area dell’incidente