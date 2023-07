Incidente in A4, auto capottate oltre la corsia: ferite quattro persone

PAD OVA - Poco dopo le 18 di venerdì 21 luglio un incidente ha coinvolto due auto, finite capottate lungo la A4, al chilometro 369 ovest, in direzione Milano. L’incidente è avvenuto in A4 direzione Milano, tra il Bivio A4/A57 Dolo e Padova Est, in territorio di Vigonza (Padova). Risultano ferite 4 persone, tra cui tre minori, che erano a bordo delle vetture finite fuori strada. La dinamica e le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, intervenuta insieme al 118, con l’elisoccorso, due ambulanze e l’automedica, i vigili del fuoco e il personale di Concessioni Autostradale Venete, coordinato dal centro operativo di Mestre per le operazioni di assistenza, presegnalazione e gestione della viabilità. Sul posto, essendo le auto finite tra l’autostrada e la via di manutenzione laterale, i soccorritori sono accorsi a bordo carreggiata. Inevitabili tuttavia le code che hanno raggiunto i 5 chilometri.