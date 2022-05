GAIARINE - Un incidente stradale sembra non grave è accaduto questa mattina, lunedì 9 maggio, poco prima delle 10.30 all’uscita dallo svincolo autostradale di Sacile Ovest, al confine tra i territori di Sacile e Gaiarine.



Sul posto è accorsa per i rilievi di legge una pattuglia della Polizia stradale di Pordenone. I feriti sono due, non sarebbero in pericolo.