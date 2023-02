Inchiesta tamponi rapidi, a processo Rigoli ed ex Dg della Sanità

PADOVA - L'ex coordinatore delle microbiologie del Veneto, Roberto Rigoli, è stato rinviato a giudizio, accusato di falso in atto pubblico, al termine dell'inchiesta sull'acquisto dei tamponi rapidi anti-Covid, condotta dalla Procura di Padova. Assieme al microbiologo comparirà a giudizio anche l'ex dg di Azienda Zero, Patrizia Simionato, che aveva autorizzato, dopo le rassicurazioni di Rigoli, l'acquisto di due maxi-lotti di tamponi rapidi dell'azienda Albott. La decisione è stata letta stamane in Tribunale dal gup Maria Luisa Materia, che ha accolto così la richiesta del pm. La prima udienza del processo è fissata al 22 febbraio 2024.

"E' una vicenda complessa e ci aspettavamo questa decisione. Il rinvio a giudizio permetterà di portare nel processo ulteriori elementi oggettivi importanti relativi alle scelte fatte in un momento di pericolo e incertezza per il Paese. Le decisioni, compresa quella relativa ai tamponi rapidi, sono state prese con l'unico interesse di tutelare la salute pubblica e nel rispetto delle norme." Lo afferma l'avvocato Giuseppe Pavan, difensore del dottor Roberto Rigoli, rinviato a processo al termine dell'inchiesta della Procura di Padova sull'utilizzo in Veneto dei tamponi antigenici rapidi (di prima e seconda generazione) per tracciare il virus Covid. "Nella e-mail contestata dalla Procura- prosegue il legale - il dottor Rigoli afferma semplicemente di aver verificato le caratteristiche del prodotto in maniera documentale e, visto che i tamponi sarebbero stati usati da personale esterno alla microbiologia, ha controllato la loro praticità. Non ha mai detto di aver effettuato uno studio scientifico, che non era nemmeno tenuto a fare visto che i tamponi antigenici erano marchiati e certificati CE/IVD, verificati dagli enti preposti, e quindi già regolarmente in commercio". Sul rinvio a giudizio Rigoli ha commentato: "Per paradosso non vedo l'ora che inizi il processo, perché, come ho chiesto ripetutamente anche nel corso delle indagini, potrò essere ulteriormente ascoltato e raccontare come sono andate le cose".