Inchiesta sulle tangenti del Mose: confiscati 1,2 milioni di euro

VENEZIA - Su ordine della Procura della Repubblica di Venezia, il Nucleo di Polizia economico finanziaria alla sede ha dato esecuzione alla confisca disposta dal GIP del Tribunale lagunare nei confronti di un soggetto imputato per condotte corruttive nell’ambito dell’inchiesta M.O.Se.

Il provvedimento si inquadra nella sentenza con cui è stata definita la posizione del soggetto mediante l’applicazione della pena, su richiesta della parte, a un anno e otto mesi (pena sospesa) e con la statuizione della confisca del profitto del reato, quantificato in € 1.166.311.



La Guardia di Finanza ha eseguito una minuziosa ricostruzione dei beni riconducibili all’imputato, individuando plurimi atti di spoliazione patrimoniale in favore di propri familiari, nel corso dell’iter processuale.

Gli approfondimenti investigativi, sviluppati anche mediante l’analisi di segnalazioni di operazioni sospette pervenute dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, hanno consentito di scoprire diverse polizze assicurative contratte o intestate alla consorte ma alimentate con fondi provenienti dal patrimonio per7sonale del soggetto.



In esecuzione del richiamato ordine di confisca, sono state sottoposte a sequestro disponibilità liquide e finanziarie per l’intero importo individuato dal Giudice quale profitto della corruzione, pari ad € 1.166.311.