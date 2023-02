Inchiesta sulle mense ospedaliere: l'8 febbraio udienza davanti a Gup

PADOVA - È stata fissata per l'8 febbraio l'udienza preliminare al Tribunale di Padova, davanti al Gup Claudio Marassi, per gli otto indagati dell'inchiesta della Procura sulle presunte irregolarità nell'appalto delle mense ospedaliere in Veneto che chiama in causa i vertici di Serenissima Ristorazione e gli ex responsabili della sanità regionale, Domenico Mantoan e Patrizia Simionato. I dubbi della Procura riguardano, in particolare, le procedure di gara adottate. "Sono state stralciate le posizioni degli indagati di Serenissima Ristorazione per quanto riguarda i capi di imputazione relativi alla truffa ai danni dell'Inps, che verranno discusse al Tribunale di Vicenza, per una questione di competenza territoriale.

La contestazione del reato di truffa, infatti, è avvenuta a Vicenza" spiega Carlo Augenti, l'avvocato che segue i vertici di Serenissima al termine dell'udienza di oggi. "Per ciò che riguarda il capo di imputazione di turbativa d'asta - continua il legale - si andrà a giudizio il prossimo 8 febbraio". Gli indagati di Serenissima Ristorazione sono Mario Putin, presidente del Cda di Serenissima, il figlio Tommaso, che si occupa delle gare pubbliche, Carlo Ernesto Garbin, responsabile del settore appalti in Serenissima, Giuliano Ongaro, presidente del Cda di Euroristorazione, e Flavio Massimiliano Faggion, ad di Serenissima Ristorazione Spa e di Euroristorazione Srl. E' stata invece rinviata a fine marzo, l'udienza per Domenico Mantoan e Patrizia Simionato, all'epoca dei fatti ai vertici delle massime strutture sanitarie del Veneto.