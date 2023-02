Incendio vegetazione, doppio intervento dei Pompieri

AVIANO - Alle 10 di ieri mattina i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti ad Aviano (PN) per un incendio di vegetazione nei pressi della strada che porta al comprensorio sciistico di Piancavallo. Per fronteggiare l’incendio che dalla strada stava avanzando verso monte i pompieri pordenonesi hanno impegnato un’autopompa, un autobotte, un mezzo fuoristrada con modulo per l’antincendio boschivo, un DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) e l’elicottero giunto dal Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia. Oltre ai Vigili del fuoco, per spegnere l’incendio è giunto sul posto anche personale del Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia che ha schierato anche un DOS e volontari AIB (antincendio boschivo) della Protezione Civile. Presenti inoltre i Carabinieri per quanto di competenza. L’intervento dei Vigili del fuoco è terminato alle ore 13 circa.

Alle 13.40 circa al comando dei Vigili del fuoco di Pordenone è giunta un’altra richiesta d’intervento per un incendio di vegetazione nel Comune di Polcenigo. Gli operatori di sala operativa hanno immediatamente inviato sul posto la squadra del distaccamento di Maniago (PN) che appena giunta sul posto ha provveduto ad estinguere il rogo che fortunatamente, anche grazie al tempestivo allertamento delle squadre, era di modeste proporzioni. Si ricorda che una tempestiva segnalazione di focolai aiuta Vigili del fuoco, Corpo Forestale Regionale e operatori AIB ad estinguere in tempi rapidi gli incendi di vegetazione limitando, per quanto possibile, la devastazione di boschi e aree verdi.