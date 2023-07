Incendio in una struttura per minori

PORDENONE - Incendio nella notte a Montereale Valcellina (Pordenone), in una struttura che ospita una quindicina di minori e un educatore. L'allarme è scattato intorno all'una di notte tra sabato e domenica e sul posto sono arrivati 4 mezzi dei vigili del fuoco di Maniago e Pordenone, che hanno lavorato fino al mattino per spegnere le fiamme.

Una volta arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno constato che l'incendio era scoppiato un uno scantinato. Una volta messi in salvo i ragazzi e l'educatore, gli operatori si sono concentrati nello spegnere le fiamme. Il loro lavoro è stato reso particolarmente difficile per via delle elevate temperature raggiunte e del fumo denso che aveva invaso tutto lo stabile. Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza dell'intero edificio, operazioni che al momento sono ancora in corso. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio.