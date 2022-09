Incendio in un palazzo a Venezia, evacuati i residenti

VENEZIA - Un incendio di vaste proporzioni si è verificato questa sera a Venezia in uno stabile del sestiere di Santa Croce. Sul posto i vigili del fuoco che stanno vacndo evacuare i residenti.

L'odore di fumo è avvertibile a molta distanza dal luogo del rogo.

Le fiamme sono partite dall'ultimo piano di una palazzina in Calle della Regina, nel sestiere di Santa Croce, e in breve si sono estese all'intero edificio. Non vi sarebbero feriti. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco di Venezia e una di Mestre. L'odore di fumo viene avvertito a chilometri di distanza e ha allarmato l'intera città.