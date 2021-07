Incendio in un Covid Hospital in Iraq, oltre 50 morti

IRAQ - E' salito ad almeno 52 morti il bilancio delle vittime del tragico incendio divampato in un reparto per pazienti Covid dell'ospedale Al-Hussein di Nassiriya, in Iraq. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera. I feriti sono 22. Il reparto aveva 70 posti letto. L'incendio, presto domato, si è diffuso negli uffici del ministero della Salute a Baghdad.

Ad aprile, sempre nella capitale irachena, un incendio in un ospedale per pazienti Covid aveva fatto 82 morti e 110 feriti. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale irachena le cause del rogo sono ancora sconosciute. Testimoni hanno detto alla Dpa che dozzine di persone si sono precipitate in ospedale per aiutare a salvare le persone all'interno, quando hanno visto del fumo nero salire sopra l'ospedale.