Incendio in un condominio, 20 intossicati

PADOVA - Una ventina di persone sono rimaste intossicate a causa di un incendio sviluppatosi poco prima delle ore 5.00 da un appartamento di un condominio di cinque piani in zona Guizza, a Padova. Alcuni degli intossicati, a causa del fumo, sono stati portati all'ospedale. In tutto sono stati evacuati 18 appartamenti e 60 persone.

I vigili del fuoco, accorsi da Padova, Abano Terme e dal distaccamento volontario di Borgoricco con tre autopompe, l'autoscala, il carro aria e 20 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento e controllato che non vi fossero altri residenti bloccati nell'edificio. L'incendio è stato ora spento e sono in corso le operazioni di bonifica e di controllo dei danni statici, oltre che dell'accertamento delle cause del rogo. Le persone all'esterno sono assistite da personale del Comune di Padova.

L'incendio, che sembrerebbe partito in un appartamento al terzo piano dove vive una donna con la figlia di due anni che sono subito riuscite ad uscire, ha coinvolto anche altri due appartamenti dello stabile, che è composto da due civici. Dopo che la struttura è stata completamente evacuata, il Suem 118 ha provveduto a portare in Ospedale 19 persone, di cui cinque minorenni, tutte intossicate per inalazione di fumi, nessuno grave. In seguito, uno dei due civici è stato dichiarato agibile, e i residenti sono tutti rientrati in casa. L'altra parte dell'edificio verrà valutata in giornata.